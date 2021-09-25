الحكومة العراقية تستنكر بشدة الدعوة التي اطلقتها زمرة من الجواسيس في العراق من اربيل للتطبيع مع العدو الاسرائيلي
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ملتقى وطني حول وضع القطاع الصحي
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