ملتقى وطني حول وضع القطاع الصحي

وجهت الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية، “صحتنا حق”، دعوة عامة للمشاركة في الملتقى الوطني، حول وضع القطاع الصحي العام في الأردن، تحت عنوان

“القطاع الصحي العام، واقع وتحديات وحلول”

وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء بعد غد الإثنين الموافق 27 أيلول 2021، في مقر الملتقى الاجتماعي الثقافي للأطباء بالشميساني/ خلف مجمع النقابات المهنية.

يسعدنا حضوركم ومشاركتم في هذا الموضوع الحيوي الهام.

الدعوة عامة

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