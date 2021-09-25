تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا و883 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 795,832
أهم العناوين
جرينتش+2 06:36
تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا و883 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 795,832
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني