أجواء خريفية معتدلة بأغلب مناطق مع ارتفاع حراري طفيف اليوم وعدا

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية .

ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وتكون الأجواء الإثنين، معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 15، وفي مرتفعات الشراة 23 – 14، وفي مناطق البادية 31 – 17، وفي مناطق السهول 27 – 18، وفي الاغوار الشمالية 34 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 24، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.

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