دموع فلسطينية في الكونغرس.. النائبة رشيدة طليب تنفجر بالبكاء في البرلمان الأمريكي بعد قرار دعم “القبة الحديدية”/ فيديو

وافق مجلس النواب الأمريكي على إرسال مليار دولار لإسرائيل من أجل دعم نظام دفاع الصاروخي “القبة الحديدية” بأغلبية ساحقة، حيث وافق 420 عضوا مقابل رفض 9 أعضاء فقط.

وقد واجهت النائبة والعضوة في المجلس عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، ذات الاصول الفلسطينية، هجوما شرسا واتهامات خطيرة بـ”معادة السامية” من قبل أحد أعضاء حزبها تحت قبل البرلمان، بسبب رفضها دعم “القبة الحديدية” في إسرائيل.

وبحسب “ديلي ميل” امتنعت النائبة عن التصويت لصالح دعم القبة في البرلمان، ورصت عدسات الكاميرات طليب وهي “تنفجر في البكاء” عند إعلان النتائج التي أيدت دعم “القبة الحديدية” في إسرائيل بمليار دولار.

ومن بين الأصوات الرافضة لدعم “القبة الحديدية” والتي صوتت بـ”لا” كانت طليب وزميلاتها البرلمانيات، إلهان عمر، من مينيسوتا، وأيانا بريسلي من ماساتشوستس.

نائب أمريكي يشن هجوما شرسا على طليب

خلال المناقشة التي سبقت تصويت الأعضاء على دعم إسرائيل، وجه نائب رئيس الشؤون الخارجية في البرلمان تيد دويتش من فلوريدا، الذي عارض الإزالة المبدئية للأموال البالغة مليار دولار من مشروع قانون سابق، انتقادا حادا لطليب وهاجمها بشكل مباشر خلال حديثه اثناء المناقشة.

وقال دويتش: “لا أستطيع… لا أستطيع السماح لأحد زملائي بالوقوف على أرضية مجلس النواب ووصف دولة إسرائيل الديمقراطية اليهودية بأنها دولة فصل عنصري… أنا أرفض ذلك”.

وتابع موجها حديثه لطليب: “إذا كنت تؤمنين بحقوق الإنسان، إذا كنت تؤمنين بإنقاذ الأرواح… أرواح الإسرائيليين والفلسطينيين… أقول لزميلتي التي لطمت حليفنا للتو، فإنك ستدعمين هذا التشريع”.

ووجه البرلماني اتهاما لطليب بـ”معاداة السامية” وقال: “عندما لا يكون هناك مكان على الخريطة لدولة يهودية واحدة… فهذه معاداة للسامية، وأنا أرفض ذلك”.

طليب: إسرائيل ارتكبت “جرائم حرب”

وخلال كلمتها أمام البرلمان، وجهت طليب اتهامات لإسرائيل، وأكدت أنها “ارتكبت جرائم حرب”، مشيرة إلى تقرير لـ”هيومان رايتس ووتش” سابق أدان أعمال غسرائيل في قطاع غزة.

وقالت طليب للنواب في المجلس “لن أدعم أي جهد لتمكين جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب”.

وتابعت طليب: “لا يمكننا أن نتحدث فقط عن حاجة الإسرائيليين للأمان في وقت يعيش فيه الفلسطينيون في ظل نظام فصل عنصري عنيف”.

وأكدت أنه “يجب أن نتحدث أيضا عن حاجة الفلسطينيين للأمان من الهجمات الإسرائيلية. يجب أن نكون متسقين في التزامنا بالحياة البشرية”.

ووجهت طليب لوما لزملائها على تخصيص أموال دافعي الضرائب لتمويل ما وصفته “هيومان رايتس ووتش” بـ “جرائم الحرب” مثل القنابل التي يتم إطلاقها على الأماكن الدينية.

واستطردت طليب قائلة: “الحكومة الإسرائيلية نظام فصل عنصري، هذه ليست كلماتي، بل كلمات هيومان رايتس ووتش”.

وقالت طليب على “تويتر” في وقت سابق اليوم، إنها لن تصوت لصالح مشروع قانون يخصص مليار دولار لإسرائيل، متهمة حليف الولايات المتحدة (إسرائيل) بارتكاب “جرائم حرب”.

.@RepRashida: "What we all witnessed in Del Rio, Texas was disgusting not just because of the rogue, out-of-control CBP, but also because the actions were a blatant betrayal of our human rights values." https://t.co/AhXu2zvCDZ pic.twitter.com/R78wqhhctl

— The Hill (@thehill) September 23, 2021