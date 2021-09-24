حزب الله يعلن وصول باخرة وقود ايرانية ثانية لمرفأ بانياس السوري اليوم الجمعة، تمهيدا لنقل حمولتها الى لبنان

أعلن بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الجمعة، عن وصول الباخرة الثانية المحمّلة بمادة المازوت من إيران الى مرفأ بانياس على الساحلِ السوريّ، على أن تدخل لبنان بواسطة الصهاريج خلال أيام.

وفي وقت سابق، عبرت القافلة الخامسة لصهاريج المازوت، الذي أحضره حزب الله من إيران، الحدود السورية في اتجاه لبنان.

ووصلت، الأسبوع الماضي، 3 قوافل من صهاريج المازوت الذي جلبه حزب الله من إيران، إلى الشعب اللبناني، بعد أن عبرت الحدود السورية في اتجاه الأراضي اللبنانية.

في هذا السياق، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، النائب محمد رعد، إنّ قرار إدخال المحروقات الإيرانية للبنان هو “وطني بامتياز”، مضيفاً أنّ “قرار الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، إدخالَ هذه المحروقات، كسرَ الحصار، وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم”.

بدوره، قال مدير شركة الأمانة للمحروقات أسامة عليق في وقت سابق، إنّه “يتم تفريغ المازوت الإيراني في خزانات الشركة في بيروت والجنوب والبقاع والشمال”، على أن تبدأ بتوزيع المازوت على مستحقيه، بحسب الأولويات التي حددها السيد نصر الله”.

وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قد حدّد الأسبوع الماضي، موعد نقل المشتقات النفطية إلى البقاع اللبناني. كما رأى أن كل الرهانات، التي شكّكت في تحقيق الوعد وأملت في أن يستهدف الإسرائيليون البواخر، سقطت.

يُذكَر أنّ لبنان يشهد أزمة محروقات شلّت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه.

إسرائيل لن تتدخل لوقف شحنات الوقود

وفي تبرير لتخاذل العدو الاسرائيلي عن التصدي للبواخر الايرانبة، كشف مسؤول عسكري إسرائيلي أنّ “تل ابيب لن تُقدِم على أي خطوة لوقف شحنات الوقود الإيرانية المقبلة إلى لبنان”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الجمعة.

وزعم القائد السابق لبحرية الاحتلال الإسرائيلي إيلي شارفيت، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية أنّه “في ظل حالة الفوضى التي يمر بها الاقتصاد اللبناني”، فإنّ “إسرائيل ليس لديها مصلحة” في وقف شحنات الوقود المخصصة للاستخدام المدني.

وذكر تقرير “القناة 12” الإسرائيلية، أنّ “إسرائيل” شنّت مئات الهجمات الجوية في سوريا لـ”منع وصول شحنات أسلحة لحزب الله”، ولكن المسؤولين يعربون عن قلقهم من أنّ “استهداف شحنات الوقود الايرانية سوف يلحق باسرائيل ضرراً دون داعٍ”.