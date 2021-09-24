جديد الأسيرين محمد ومحمود العارضة.. أسمينا النفق "الطريق إلى القدس"، واهدينا هذا الانتصار الى شهداء الحركة الأسيرة
أهم العناوين
جرينتش+2 03:50
حزب الله يعلن وصول باخرة وقود ايرانية ثانية لمرفأ بانياس السوري اليوم الجمعة، تمهيدا لنقل حمولتها الى لبنان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني