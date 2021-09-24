استمرار تأثير الكتلة الرطبة اليوم الجمعة وتوقع تساقط زخات من المطر

يستمر اليوم الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة، وتنخفض درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية، فيما تكون معتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة.

ويتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة، تمتد إلى أجزاء محدودة من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء باردة نسبيًا ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي ستشهد هطولاً للأمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

كما ويطرأ الأحد ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

أما الاثنين فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 11، وفي مرتفعات الشراة 21 – 10، وفي مناطق البادية 28 – 15، وفي مناطق السهول 24 – 16، وفي الاغوار الشمالية 32 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 22، وفي البحر الميت 34 – 22، وفي خليج العقبة 34 – 21 درجة مئوية.

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