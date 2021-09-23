عجايب.. الحكومة تقرر بدء التوقيت الصيفي في شباط بدل آذار!!

قرّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، تعديل قراره السابق المتعلّق ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة، ليصبح اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام، بدلاً من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار، فيما أبقى المجلس على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.

وبموجب بلاغ رسمي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، يتمّ تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة.

ويتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.

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