تقدم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 8 وفيات و913 إصابة كورونا و798 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 794,569
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بعدما خفّض البنك المركزي التركي الفائدة.. تراجع سعر صرف الليرة واضطراب الوضع المالي
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