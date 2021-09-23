امانة عمان تنظم جولة على مسار ممشى عمان السياحي

إستضافت أمانة عمان الكبر ى ، في قاعة المدينة، جمعية الادلاء السياحيين واتحاد الكتاب العرب وعددا من الجامعات الاردنية والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص للإطلاع على منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان ، بعد الانتهاء من رسم مسار “ممشى عمان السياحي ” .

واستمع الحضور لايجاز من المختصين عن تفاصيل مسار “ممشى عمان السياحي ” وتنوع المنتج السياحي على طول الطريق ، لافتين الى توجيهات رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة باهمية العمل والتعاون مع الجهات المعنية لإدراج المواقع الاثرية في العاصمة ضمن قائمة التراث العالمي “اليونسكو ” .

واكد رئيس جمعية الادلاء السياحيين، محمد حماد ان منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان غنية بالمواقع التاريخيه والتراثيه ، وان هذه التجربة النموذجية لممشى عمان ستعزز من تنشيط السياحة الداخلية للعاصمة والمنتج السياحي فيها باطالة مدة إقامة الزوار وبالتالي جعلها وجهة سياحية .

وبين خبير الاثار الدكتور محمد وهيب ان مسار ممشى عمان يهدف لتعزيز النشاط السياحي ورفع كفاءة الجذب السياحي على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وأن الممشى يعتمد على الاحتكاك المباشر مع المجتمعات المحليه، مما يوفر فرص عمل جديدة لافراد المجتمع وزيادة الدخل وتطوير البنية التحتية؛ الامر الذي ينعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية والعمل السياحي بشكل عام .

من جانبه قال مدير مشروع المسارات السياحية بالامانة، المهندس محمد أبو زيتون إن ” ممشى عمان “هو احد المسارات السياحية التي ادرجتها الامانة لتكون عمان مركز جذب سياحي ، وان المسار يأتي ضمن مسار درب المعمودية الذي يربط العاصمة عمان الى عراق الامير وينتهي في المغطس .

يذكر ان مسار ممشى عمان يشمل نحو 30 موقع ، وتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة السياحة ودائرة الاثار العامة ، ويبدأ من معرض شوف عمان الواقع في قاعة المدينة براس العين مروراً بمتحف الأردن ليمتد لمواقع تاريخية واثرية وتراثية في وسط البلد ( شارعي قريش وطلال ، وساحة فيصل ، وسبيل الحوريات، ثم باتجاه المدرج الروماني وانتهاءاً بجبل القلعة .

و عملت امانة عمان على طول المسار بتأهيل واعادة انشاء الارصفة ، وازالة الاعتداءات مع وضع لوحات ارشاديه .

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