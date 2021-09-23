تقدم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 8 وفيات و913 إصابة كورونا و798 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 794,569
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الأمم المتحدة تهتم بتبني نظام غذائي صحي للجميع في الأردن
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