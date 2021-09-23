اعتقال 5 أشخاص شكلوا مجموعة جرمية لترويج المخدرات في العقبة

أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، عن مداهمة أمنية في العقبة لأشخاص مشبوهين، بعد التأكد من ممارستهم لنشاط جرمي وحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان صحفي الخميس، إن فريق تحقيق ومتابعة من إدارة مكافحة المخدرات باشر ومنذ فترة بجمع المعلومات وتتبع عدد من الأشخاص المشبوهين والمطلوبين، بعد أن وردت معلومات حول تشكيلهم مجموعة جرمية لترويج المواد المخدرة في مدينة العقبة.

وأكد الناطق أن قوة أمنية داهمت مكان وجود الأشخاص المشبوهين والمطلوبين، بعد التأكد من ممارستهم لنشاطهم الجرمي وحيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة، إذ تمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على 5 أشخاص أحدهم مصنف بالخطير.

وتابع الناطق الإعلامي أنه ضُبط بحوزتهم سلاحان ناريان أحدهما أوتوماتيكي، وكميات متفرقة من المواد المخدرة المُعدة للترويج وبوشر التحقيق معهم.