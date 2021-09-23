امين الجامعة العربية يحذّر من تفكك العالم العربي، واطماع كل من تركيا واسرائيل وايران واثيوبيا في السيطرة عليه/ فيديو
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جرينتش+2 02:14
اعتقال 5 أشخاص شكلوا مجموعة جرمية لترويج المخدرات في العقبة
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