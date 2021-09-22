وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 4 وفيات و1028 إصابة كورونا و888 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 793,689
أهم العناوين
جرينتش+2 08:13
لا صحة لشائعة ترشح عائشة القذافي لانتخابات الرئاسة الليبية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني