خريف البطريرك.. 80 بالمئة من الفلسطينيين يطالبون باستقالة محمود عباس، وحكومة بينيت ترفض الجلوس والتفاوض معه
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جرينتش+2 02:21
تطور مفاجئ.. إسرائيل توجه رسائل إيجابية إلى مصر حول استعدادها للتباحث بشأن إمكانية تبادل الأسرى مع “حماس”
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