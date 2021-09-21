إعلان موعد وترتيبات امتحان المفاضلة الثانوية الأجنبية/ رابط بالاسماء

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2021 / 2022.

وكشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الاعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن موعد عقد الامتحان: يوم الاثنين الموافق 27 / 9 / 2021 وسيكون هناك أربع جلسات: الأولى تبدأ في تمام الساعة (9.30) صباحاً، وتستمر حتى الساعة (11.30) ظهراً، والثانية تبدأ في تمام الساعة (12) ظهراً وتستمر حتى الساعة الثانية ظهراً، فيما تبدأ الثالثة في تمام الساعة (2.30) ظهراً وتستمر حتى الساعة (4.30) عصراً، والرابعة تبدأ في تمام الساعة (5) عصراً، وتستمر حتى الساعة (7) مساءً.

ولفت الخطيب إلى أن مكان عقد الامتحان سيكون في الجامعة الأردنية، بمجمع القاعات الحاسوبية / كلية إدارة الأعمال، ومختبرات كلية العلوم التربوية (1-4)، ومختبر الأندلس/ مجمع القاعات الإنسانية، مختبر الدراسات العليا/ مجمع القاعات الإنسانية. كما يغطي امتحان المفاضلة المواد العلميـة في مجال الفيزيـاء، والكيميـاء، والأحيـاء، والرياضيات، لافتا إلى أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط، وبناءً على أمر الدفاع رقم (32) يمنع دخول الطالب الا بعد إبراز شهادة الحصول على مطعوم فيروس الكورونا أو احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة.

وأكد الخطيب ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي وبخلاف ذلك لن يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان، مشيرا إلى أن الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب، وعلى كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول.

وبين الخطيب انه يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة، داعيا الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.

ولفت الخطيب إلى ان عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين، داعيا إلى الإطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان الموزعين حسب كل جلسة / مختبر، عبر الدخول إلى الرابط التالي http://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement10.aspx.