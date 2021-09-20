ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 وفيات و1075 إصابة كورونا و1002 شفاء ليصبح حاصل حالات الشفاء 791,725
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جرينتش+2 01:27
في بيان له ما بعده.. سورية تدين الممارسات التركية العدائية وتؤكد حقها في الرد عليها ووضع حد لها
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