الأسير كممجي: حلقت لحيتي وشعري وساعدني اشخاص لا يعرفون هويتي

كشف محامي الأسير المعاد إعتقاله أيهم كممجي، منذر أبو أحمد، تفاصيل جديدة حول الأوقات التي قضاها أيهم خارج السجن، بعد نيل حريته من سجن “جلبوع”.

وقال منذر إن أيهم قام بالكثير من الأنشطة خلال فترة تحرره، ومنها قيامه بحلق لحيته وشعره والأكل في المطاعم.

وأكد المحامي منذر أن الناس الفلسطينيين ساعدوا أيهم كممجي حتى دون معرفة هويته، فبدّل ملابسه وأكل في المطاعم وحلق شعره ولحيته.

وروى كممجي كيفية انتقاله من أراضي الـ48 عبر حاجز سالم العسكري، وتعرضه لإطلاق نار ومحاولة اغتيال أو اعتقال، لكنه نجا وأكمل طريقه إلى مخيم جنين.

وحرص أيهم حرص إخفاء هويته أمام من ساعدوه أو من التقى بهم؛ حتى لا يتعرضون لخطر الاقتياد للتحقيق أو المساءلة من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكد المحامي منذر أن المحكمة التي عقدت لأيهم، يوم امس الأحد، هي صورية في محاولة لتضخيم الأمور وتوريط أشخاص آخرين في القضية، وزيادة أيام التحقيق.