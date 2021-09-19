ضمن برنامج “بعد أمس”.. “الجزيرة بودكاست” تنتج حلقات خاصة عن أفغانستان

تطلق منصة “الجزيرة بودكاست” ضمن برنامجها “بعد أمس” سلسلة عن أفغانستان من ثلاث حلقات، بعنوان: “لماذا أفغانستان”، تُبث من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه السلسلة في وقت تحظى فيه أفغانستان باهتمام عالمي كبير إثر عودة حركة طالبان إلى الحكم، بعد 20 عامًا من الغزو الأمريكي. وتقدم السلسلة أجوبة عن أسئلة اللحظة في أفغانستان، وتنقّب في تاريخ البلد وموارده الطبيعية، وتستكشف جغرافيته السياسية على خلفية “زلزال” عودة طالبان وارتداداته على داخل أفغانستان، وعلى العالم.

وتستشرف السلسلة مواقف العواصم المحيطة بأفغانستان والمترقبة لمصالحها: بيجين وموسكو وإسلام أباد وطهران، وغيرها، في محاولة لوضعِ أفغانستان على خريطة المصالح الإقليمية والدولية المتداخلة، وتقدم قراءة استشرافية لنهج حركة طالبان في إدارة البلاد.

تستضيف السلسلة، التي تقدمها الإعلامية آمال العريسي وأعدها زيد صافي، خبراء ومختصين في الشأن الأفغاني، منهم مطيع الله تائب، الصحفي الأفغاني في قناة الجزيرة، وأحمد بركات، مدير مكتب الجزيرة في باكستان، إلى جانب سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني.

ويواصل برنامج “بعد أمس” نشر حلقاته اليومية التي تزود المستمع بما يحتاج معرفته عن القضايا الراهنة بطريقة تجمع بين الإثراء والتشويق.

ويمكن الاستماع لكل برامج الجزيرة بودكاست عبر تطبيقات البودكاست المختلفة.