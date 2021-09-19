اجواء معتدلة بالمرتفعات والسهول وحارة بباقي المناطق حتى الأربعاء

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، وتبقى الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 34 – 18، وفي مناطق السهول 31 – 21، وفي الاغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 28، وفي البحر الميت 37 – 27، وفي خليج العقبة 37 – 26 درجة مئوية.

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