السنة حوض ثقافي والشيعة حزب دعوي والروح لدى كليهما محافظة

وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و428 إصابة كورونا و1048 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 789,634
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