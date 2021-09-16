طليقة العراقي فائق حسن تيارك له زواجه من أصالة/ فيديو

خرجت طليقة الشاعر العراقي فائق حسن عن صمتها، بعد إعلان زواجه من الفنانة السورية أصالة نصري، مبدية رأيها بما حدث.

نفت مارتا أحمد، طليقة الشاعر العراقي، ما تردد عن انفصالهما مؤخرا، بسبب زواجه من أصالة نصري، مهنئة الزوجين ومباركة، مؤكدة أن المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وأنه لم يصدر عنها أي تعليق سيئ بل على العكس سرّت لما سمعت من أنباء عن والد أبنائها.

وقالت عبر فيديو نشرته على “إنستغرام”: “أصدقائي ومتابعيني، حبيت أوضح في هذا الفيديو معلومات عن صور انتشرت على السوشيال ميديا، تحمل معلومات غير صحيحة ومغلوطة، لم تصدر عني. حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة، ألف ألف مبروك، أتمنى لكم الخير، وبالنسبة لموضوع الطلاق الذي تداولوه كثيرا، فهذه المعلومات غير صحيحة، إحنا مطلقين من فترة”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، بأنباء زواج أصالة نصري من الشاعر العراقي، فائق حسن، دون أن تخرج المطربة السورية لتؤكد أو تنفي الخبر.

وكان أول من فجر أنباء زواج أصالة الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بالإضافة إلى مقطع فيديو تظهر فيه أصالة وهي تقول لمعجب عراقي أنها “صارت كنتهم”، أي أصبحت من العراقيين.

وعلقت أصالة، لأول مرة، يوم الاثنين الماضي، على زواجها. ونشرت، أول صورة رسمية تجمع بينها وبين زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، والتي كشفت فيها عن تفاصيل زواجها.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما ولدا وبنتا، هما خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأما هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد زواج دام 14 عاما.

كما تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواج أصالة نصري من نائب برلماني مصري، ولكن أعلن عن انفصالهما في شهر يوليو/ تموز الماضي، دون أن تعلن عن زواجهما رسميا.