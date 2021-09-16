القائمة الكاملة باسماء 30 قاضيا مشمولين بالإرادة الملكية بالموافقة على قرار المجلس القضائي بتعيينهم

صدرت الإرادة الملكية السَّامية، اليوم الخميس، بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم 222 لسنة 2021، والمتضمن تعيين 30 خريجا من برنامج دبلوم المعهد القضائي الفوج العشرين قضاة متدرجين في الدرجة السابعة، وذلك اعتبارا من الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، في بيان اليوم الخميس، إنَّ قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014، كغيره من التشريعات العربية والإقليمية تبنى فكرة القاضي المتدرج، والتي بدأ تطبيقها منذ العام 2012، حيث تخصص فترة التدرج لتعزيز القدرات والمهارات العملية للقضاة المعينين حديثا قبل توليهم منصة الحكم من خلال إلحاقهم بهيئات قضائية حاكمة.

وبينت أنَّه خلال هذه الفترة من التدرج يتم تكليفهم بحضور جلسات المحاكمات ودراسة ملفات الدعاوى وإعداد مسودات القرارات الإعدادية والأحكام النهائية مما يكسبهم الخبرة العملية قبل توليهم للمهام القضائية.

وأشارت إلى تعيين ما يزيد عن 200 قاض متدرج منذ البدء بتطبيق هذه النصوص عام 2012.

وتاليا اسماء الثلاثين قاضيا المشمولين بالتعيين :

1 السيد/ ربيع محمود محمد السيوف لدى محكمة عمان الابتدائية

2 السيد/ رامز ريمون عبد الخالق العزازي لدى محكمة عمان الابتدائية

3 السيدة/ سالي نواف يوسف السهاونة لدى محكمة عمان الابتدائية

4 السيدة/ ابتهال بسام عساف تيم لدى محكمة عمان الابتدائية

5 السيدة/ أحلام صالح حمدان الدبايبه لدى محكمة عمان الابتدائية

6 السيدة/ رغد احمد مفلح خوالدة لدى محكمة عمان الابتدائية

7 السيدة/ عبير ابراهيم محمد الفريحات لدى محكمة عمان الابتدائية

8 السيد/ محمد عيسى محمد عبيد لدى محكمة عمان الابتدائية

9 السيد/ ادريس سامي قبلان الرحامنه لدى محكمة عمان الابتدائية

10 السيدة/ ولاء سلامه يوسف الحوامده لدى محكمة عمان الابتدائية

11 السيدة/ شدى محمد رجا ابو فرخ لدى محكمة عمان الابتدائية

12 السيد/ محمد راتب نهار الحموري لدى محكمة عمان الابتدائية

13 السيدة/ هند “احمد بدوي” عبد الحق ابو جعفر لدى محكمة عمان الابتدائية

14 السيدة/ نيفين عوض عبد الله السمارنه لدى محكمة عمان الابتدائية

15 السيدة/ ميساء احمد عبدربه ابو هديب لدى محكمة عمان الابتدائية

16 السيدة/ راما “محمد يحيى” رشاد الحداد لدى محكمة عمان الابتدائية

17 السيدة/ لارا خليل ابراهيم الوردات لدى محكمة عمان الابتدائية

18 السيدة/ سوسن عبد الرحيم علي جانخوت لدى محكمة عمان الابتدائية

19 السيد/ محمد حامد عوده الله الطراونة لدى محكمة عمان الابتدائية

20 السيدة/ فاطمه موسى مروح ابو جاموس لدى محكمة عمان الابتدائية

21 السيد/ احمد غصاب عواد الخوالده لدى محكمة عمان الابتدائية

22 السيدة/ نور تركي سليمان ملكاوي لدى محكمة عمان الابتدائية

23 السيد/ فراس متعب سليم حجازين لدى محكمة عمان الابتدائية

24 السيد/ محمد محمود عبد الرحمن كنعان لدى محكمة عمان الابتدائية

25 السيد/ حسين سليمان ضيف الله الحديثات لدى محكمة عمان الابتدائية

26 السيد/ حمدي عبد الرحمن محمود البطوش لدى محكمة عمان الابتدائية

27 السيد/ يزيد خالد عبد القادر الختالين لدى محكمة عمان الابتدائية

28 السيد/ صالح علي صالح حنايفه لدى محكمة عمان الابتدائية

29 السيد/ زيد فيصل سعيد البطاينه لدى محكمة عمان الابتدائية

30 السيد/ يوسف محمد فؤاد يوسف العناسوه لدى محكمة عمان الابتدائية