وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 9 وفيات و1086 إصابة كورونا و867 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 785,702
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%1.09 ارتفاع معدل التضخم في الأردن حتى نهاية آب الماضي
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