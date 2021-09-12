تشلبه اسماء.. وفاة الملحن وليس الممثل الكوميدي محمد سعد

تعرض جمهور الفنان الكوميدي محمد سعد لصدمة مساء أمس، وذلك بعد انتشار أخبار عن وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا .

فقد انتشرت الأخبار والأقاويل بسرعة وكثافة، الأمر الذي جعل اسم الفنان محمد سعد يتصدر محركات البحث، لكنالمكتب الإعلامي الخاص بمحمد سعد خرج لينفي هذه الشائعات.

فقد نفى المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد إصابته بكورونا من الأساس، مؤكدا أن سعد بصحة جيدة، ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة دون مصدر.

ويرجع السبب وراء ظهور هذه الشائعة الى وفاة الملحن محمد سعد، الذي رحل منذ أيام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وأدى تشابه الأسماء بين الملحن الراحل والفنان محمد سعد إلى ارتباط اسمه بهذه الشائعة.

ويعد الملحن محمد سعد من أهم الملحنين الذين قدموا أغنيات لنجوم الوطن العربي مثل نانسي عجرم الذي قدم معها “قول تاني كده” و”أخاصمك آه”، كما شارك في العديد من الأغاني مع الكثير من الفنانين، منهم حمادة هلال وراغب علامة.

جدير بالذكر ان آخر أعمال الممثل محمد سعد في السينما كان فيلم “الكنز 2″، وفي الدراما كانت آخر مسلسلات محمد سعد “فيفا أطاطا” عام 2014.

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