089ر3 مليار دينار حجم التداول العقاري الاردني لنهاية آب

ارتفع حجم التداول في سوق العقار بالمملكة بنسبة 11 بالمئة لنهاية شهر آب من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، إلى 089ر3 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري في المملكة، الذي أصدرته دائرة الأراضي، اليوم الأربعاء، انخفضت قيمة الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 12 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019؛ لتبلُغ نحو 4ر126 مليون دينار.

وبينت الدائرة أنه تمّ إجراء مقارنات مؤشرات سوق العقار للأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مع نظيرتها من عام 2019، ومقارنة مؤشرات شهر تموز مع نظيرتها من عام 2019، ومع الشهر السابق (تموز) من نفس العام؛ وذلك بسبب آثار جائحة كورونا على الدوام الرسمي في عام 2020 وعدم اكتمال أيام العمل في جميع الأشهر، وبالتالي عدم القدرة على المقارنة لعدم التكافؤ.

وأضافت أنه تم إجراء المقارنات لجميع المؤشرات بالفترة نفسها من عام 2019، وكمزيد من الدقة والموضوعية بالشهر السابق (تموز).

وعلى المستوى الشهري، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آب من عام 2021 بنسبة بلغت41 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاع بلغت نسبته 39 بالمئة مقارنةَ بالشهر السابق، ليبلُغ487 مليون دينار.

وسجلت قيمة الإيرادات خلال شهر آب الماضي انخفاضا بنسبة بلغت 16بالمئة مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2019 وبنسبة 39 في الشهر السابق، لتبلُغ قرابة 20 مليون دينار.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بنسبة 49 بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 33 بالمئة، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 54 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.

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