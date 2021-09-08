إطلاق نار يتسبب بتعطل محول كهربائي في الشونة الجنوبية

قالت شركة توزيع الكهرباء إن أحد محولاتها في منطقة الشونة الجنوبية تعرض صباح اليوم الأربعاء لإطلاق نار من قبل مجهولين ما تسبب في تعطله، ليرتفع عدد المحولات التي تعرضت للتعطل بفعل إطلاق النار منذ بداية العام الحالي إلى 17 محولا.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أنها أبلغت الأجهزة المعنية بالحادثة التي شهدتها منطقة النهضة في الأغوار الجنوبية، حيث جرى الكشف مع مندوب الأمن العام، ليتبين أن سبب التعطل يعود لإطلاق عيارات نارية، مشيرة إلى أن الحادثة أوقفت ضخ مياه الشرب، وتسببت بمشاكل وملاحظات كبيرة من قبل المواطنين، في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة.

وطالبت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، مؤكدة أن تكرار هذه الحالات يؤدي إلى استنزاف مقدراتها ويعرضها لخسائر فادحة، كما أنها تعرض سلامة المواطنين وموظفي الشركة للخطر، وتؤثر على جودة تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة