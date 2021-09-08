"ابطال الحرية" يضطرون كيان العدو للوقوف على قدم واحدة.. تقديرات امنية متضاربة وحملات تفتيش خائبة على مدار الساعة
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جرينتش+2 06:46
إطلاق نار يتسبب بتعطل محول كهربائي في الشونة الجنوبية
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