خواء عقلي وثراء مالي.. 2.6 مليون دولار مبيعات مزاد للصقور بالسعودية!!

أسدل الستار امس على المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، في السعودية، الذي أقيم للمرة الأولى، بعد أن حقق مبيعات قياسية على مدار 32 يوماً، بلغت عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار)، لقاء ٤٠٠ صقر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد شهدت الليلة الأخيرة للمزاد الذي أقيم في مقر نادي الصقور السعودي بالعاصمة الرياض، بيع أغلى صقر “جير” في العالم مقابل مليون و750 ألف ريال (466،667 دولار).

وشاركت في المزاد، 25 مزرعة من 14 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبولندا وكندا وإسبانيا.

ونقلت الوكالة، عن المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن “المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تمكّن من وضع بصمة على خارطة فعاليات الصقور في العالم، لا سيما أنه الحدث الأول والأضخم من نوعه في المنطقة، وعمل على جمع الصقارين من كل مكان تحت سقف واحد، للحفاظ على هذا الموروث الحضاري من الاندثار.

وأعلن الطويل انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي يقام لمدة 10 أيام في الأول من أكتوبر المقبل، “لاستقطاب الشركات والأفراد من الداخل والخارج لبيع أسلحة ومعدات الصيد بالصقور، وسيسهّل تصاريح وبيع الأسلحة، ويعد فعالية ثقافية وتراثية وسياحية في الوقت نفسه”.

وسيتزامن المعرض مع مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي يقام خلال الأول من أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، وسيخصص لصقور الطرح المحلي، بعد أن أقيمت نسخته الأولى العام الماضي وتجاوزت مبيعاته عشرة ملايين ريال أيضا.

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