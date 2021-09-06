6 اسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد ينتزعون حريتهم عبر الفرار من نفق حفروه في سجن جلبوع الشديد التحصين/ فيديو

أعلنت مصادر عبرية، صباح اليوم الاثنين، نجاح 6 أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد مدى الحياة، بالهرب من سجن جلبوع شديد التحصين، شمال فلسطين المحتلة.

ونشر الإعلام العبري صورة نفق استخدمه الأسرى للفرار من السجن، مشيرا إلى أن قوات كبيرة من الجيش بمساندة مروحيات تقوم بعملية بحث واسعة عنهم.

وأفادت صحيفة “هارتس” العبرية، أن الأسرى الستة كانوا في زنزانة واحدة، وهم: 5 من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، والسادس من نشطاء كتائب شهداء الأقصى.

وأشارت إلى أن النفق جرى حفره خلال الأشهر الأخيرة، ويصل طوله إلى عشرات الأمتار، وقد شرعت قوات كبيرة من الشرطة، ومصلحة السجون، بعمليات بحث مكثفة.

وبحسب الصحيفة، فإن اهتمام الجهات الأمنية في هذه المرحلة يتركز على مستويين: الأول هو الخوف من أن يحاول بعض الأسرى الستة تنفيذ هجمات لخطورتهم، والثاني الخوف من أن يحاولوا الهرب عبر الحدود الأردنية.

ونوهت إلى أن سجن جلبوع، الذي يخضع الآن لقيادة الجنرال فريدي بن شطريت، يعمل في شمال فلسطين منذ عام 2004، ويحتوي فقط على أسرى أمنيين من مختلف المنظمات الفلسطينية ، وعادة ما تجلس المنظمات في أجنحة منفصلة حسب انتمائها التنظيمي.

الجهاد الإسلامي تكشف عن قائد العملية

وقد اكدت مصادر في الجهاد الإسلامي ان قائد عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع، هو “أمير أسرى الجهاد” محمود عبد الله العارضة.

وقالت المصادر ان تلك الحادثة عمل بطولي كبير سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.

واضافت ان هروب الأسرى سيشكل صفعة قوية لـ “الجيش” الإسرائيلي والنظام كله في “إسرائيل”.

واشارت الى انه توقيت وتزامن العملية مع الضربة القوية التي تلقاها الاحتلال على حدود غزة سيعمق فشله وعجزه.

وشددت المصادر على ان هذا صراع طويل ومفتوح… وعلى الاحتلال أن يفهم الدرس جيداً.

واكدت ان شعبنا لا يستسلم أبدا والقوة والإرهاب الصهيوني لن يفلحا في كسر إرادته.

من جانبه نشر نادي الأسير الفلسطيني، معلومات حول الأسرى الستة الذي نجحوا في كسر قيدهم وهم :

الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة /جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.

الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.

الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.

الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.

الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوف.

الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019.

الحادث خطير ومحرج

تواصل قوات الامن الاسرائيلية البحث عن هؤلاء السجناء امنيين. وتشارك في اعمال البحث مروحيات وطائرات مسيرة.

كما نصبت حواجز على الطرقات الرئيسية والتجمعات السكنية المحاذية، وتمت الاستعانة بوحدة الكلاب البوليسية ومروحيات في عملية البحث. ويخشى أنهم تمكنوا من الوصول الى جنين.

وقال مصدر امني اسرائيلي، في حديث مع قناة 12، ان الحادث خطير ومحرج، لأن عملية الهروب تم التخطيط لها منذ مدة طويلة دون ان تستطيع مصلحة السجون كشفها.

وبدوره قال وزير الامن الداخلي عومير بار ليف ان مفوضة مصلحة السجون كيتي بري شرعت في التحقيق في ملابسات الحادث. ولم يصدر تعقيب عن مكتبها.

ويبدو أن الفارين الستة حفروا نفقًا تمكنوا من خلاله الهروب إلى الحقول الزراعية بالقرب من السجن.

وفي اعقاب هروب هؤلاء الاسرى صباح اليوم، اعلنت اذاعة جيش الاحتلال انه وخشية من وجود انفاق جديدة، فانه سيتم نقل نحو 400 اسير في سجن جلبوع خلال الساعات المقبلة وتوزيعهم على باقي السجون.

وفي ذات السياق افادت صحيفة يديعوت احرنوت ان الجيش قرر نصب حواجز لمحاصرة جنين، خشية تمكن الاسرى من الفرار خارج المحافظة.

#صورة متداولة نشرها الإعلام العبري للأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع الصهيوني فجر اليوم . pic.twitter.com/mNNcz3q070 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021

صور لفتحة النفق التي تمكن من خلالها 6 أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع الاسرائيلي الذي يعتبر من أشد سجون الاحتلال حراسة pic.twitter.com/Oc3eEEWjiX — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 6, 2021