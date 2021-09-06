بينيت يعتبره حدثاً خطيراً.. 6 اسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد ينتزعون حريتهم بالفرار من نفق في سجن جلبوع المُحصّن/ فيديو
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عثر على رفاته بالقدس.. جنازة عسكرية لشهيد اردني ودفنه قرب الاقصى
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