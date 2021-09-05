رفعت شعار "سيادة وطنية لا وصاية خارجية، لا أهلاً ولا سهلاً بالوفد".. تظاهرة تونسية رافضة لزيارة وفد كونغرس اميركي
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جرينتش+2 01:37
ضبط كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية المخدرة في عمّان
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