زيارة اقتصادية بمدلولات سياسية.. وفد وزاري لبناني يصل دمشق لبحث استجرار الغاز المصري عبر الاردن وسوريا

دمشق- سانا

وصل إلى دمشق صباح اليوم وفد وزاري لبناني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر حيث استقبله وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في معبر جديدة يابوس على الحدود السورية.

وأفاد موفد سانا إلى جديدة يابوس بأن الوفد الذي يضم أيضاً وزير المالية اللبناني غازي وزني والطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيبحث مع المسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين التعاون الثنائي بين البلدين ولا سيما موضوع استجرار الغاز المصري إلى لبنان.

وبين رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، في تصريح للصحفيين، أن الزيارة هي الأولى لوفد رسمي لبناني منذ 2011 وهدفها بحث موضوع استجرار الغاز من مصر إلى لبنان مروراً بسورية لإنتاج الطاقة الكهربائية موضحاً أن مدة الزيارة يوم واحد ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقيات معينة.

ولفت خوري إلى وجود اتفاقية سابقة بموضوع استجرار الغاز من مصر مروراً بسورية والأردن إلى لبنان، لكن الجانب المصري توقف عن إمداد لبنان بالغاز واليوم نعمل على إعادة تفعيلها.

وقال خوري: اعتقد أن للزيارة مدلولات سياسية وأخرى تتعلق بموضوع الغاز وإعادة تفعيل التعاون بين البلدين وأضاف.. سورية دائماً كانت إيجابية في كل توجهاتها وتجاوبت رغم الجراح التي أصابتها بسبب عدد من المواقف لكنها كانت تعلو على جراحها وتحرص على التعاون مع لبنان ومساعدته.

ووفقا لوكالة سبونتيك، فإنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد بالوفد اللبناني.