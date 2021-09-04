“الصحة” تدرس منح جرعة اللقاح الثالثة قبل نهاية الشهر الجاري

كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، عن وجود دراسة في الوزارة لمنح الجرعة الثالثة من المطعوم المضاد لفيروس كورونا لمن تجاوزت مدة تلقيه اللقاح (8-9) أشهر، مرجحا اتخاذ القرار قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف البلبيسي، في حديثه لـ موقع هلا أخبار، أنّ الوزارة تمنح حاليا الجرعة الثالثة من المطعوم فقط لأصحاب المناعة المتدنية، وفق ما تم إقرارها.

وفي سياق متصل، أظهرت أرقام وزارة الصحة، أن الأسبوع الوبائي رقم 35 المنتهي يوم أمس الجمعة سجل نسبة فحوصات إيجابية 3.1 بالمئة.

وبحسب الأرقام، فقد سجل الأسبوع 35 حوالي 96 وفاة بمعدل 0.9 بالمئة، وهو الرقم الذي يعتبر الأعلى منذ 14 أسبوعا في 21 أيار الماضي.