وزارة الصحة تطلق حملة إعلامية للتوعية بمرض الزهايمر

اطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية وجمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر، اليوم الخميس، حملة إعلامية للتوعية بمرض الزهايمر.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان إطلاق الحملة يأتي بالتزامن مع احتفالية وزارة الصحة بالشهر العالمي للتوعية بمرض الزهايمر وضمن خطة الوزارة والشركاء الهادفة إلى نشر الوعي الصحي المجتمعي حول المرض.

واشارت الى أن الحملة التي تنفذها مديرية التوعية والإعلام الصحي في إدارة الرعاية الصحية الأولية طيلة الشهر الحالي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية تقديم الرعاية الصحية لمرضى الزهايمر، ومتابعة الخطة العلاجية لهم.

وتهدف الحملة ايضا الى توعية أهالي المصابين بالزهايمر والقائمين على تقديم الرعاية الصحية والمنزلية لهم بأهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى.

وتشمل الحملة سلسلة لقاءات صحفية وإذاعية وتلفزيونية مع الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية لمرضى الزهايمر، إضافة إلى بث رسائل صحية يومية على المواقع الرسمية لوزارة الصحة ومديرية التوعية والإعلام الصحي وصفحات الشركاء، وتنظيم جلسات نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي بهدف توعية المجتمع المحلي.