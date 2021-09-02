الخصاونة يصدر بلاغاً يسمح للأشخاص بالتجول في سائر مناطق الاردن، وللمنشآت بالعمل في كل الاوقات طوال أيام الأسبوع
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مسرحية «مدرسة المشاغبين» تُسبب كارثة في المسرح المصري‬
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