لحل مشكلة العنوسة المرتفعة.. لبنانيات يطلقن حملة «تزوجني بدون_مهر»



تصدّرت حملة وهاشتاغ بعنوان #تزوجني_بدون_مهر، موقع «تويتر»، إذ أطلقت مجموعة من الشابات في لبنان هذه الحملة، بهدف المساهمة في معالجة مشكلة العنوسة المرتفعة في منطقة الساحل اللبناني.

وعن سبب الحملة، كشفت الفتيات المُشاركات في الحملة أن السبب «هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني والغلاء المعيشي الفاحش، وهو ما يزيد ثقل المهمة الصعبة في تأمين المهر اللازم للزواج، وإلى جانب المصاريف والنفقات الحياتية الأخرى».

وتتصدر لبنان قائمة البلدان العربية بأعلى معدل للعنوسة، إذ بلغت 85 بالمائة، حسب آخر الدراسات التي أجرتها وسائل إعلام غربية، ومراكز أبحاث في العام 2018.

وقد لاقت الحملة ردود فعل إيجابية، حيث انتقلت لعدد من البلدان العربية، إذ كتب احد المغردين: « اتمنى ان ينظر المجتمع للموضوع بشكل سوي، وان يقدرالزوج هذه المبادرة من الزوجة وما يعايرها إنه أهلها استرخصوها، ويكون لدى الطرفين خطة لمواجهة تكاليف الحياة بعد الزواج بالشراكة».

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