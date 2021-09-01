تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 11 وفاة و965 إصابة كورونا و782 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 776,163
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قُضي الامر.. استسلم زعران داعش في درعا البلد للجيش اليوم الاربعاء، وعادت حرة عزيزة الى احضان الدولة السورية
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