بايدن يُحمّل ترامب وحكومة غني مسؤولية الخروج المُخزي من أفغانستان، وبوتين يمنح اليانكي الهارب درجة "صفر مكعب"
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جرينتش+2 02:26
في ذكرى ثورة “الفاتح”.. أنباء عن إعلان مرتقب بترشح سيف الإسلام القذافي رسميا للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة
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