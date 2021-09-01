الشاعرة فاتن مصاروة توقع ديوانها “كأني حدائق بابل” في رام اللـه

رام الله – من شاكر فريد حسن

على هامش انطلاق معرض الكتاب الفلسطيني وأسبوع الشاعر والمفكر الراحل عبد اللطيف عقل في ذكراه الثامنة والعشرين، وبتنظيم مكتبة دار الرعاة والاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، وقعت الشاعرة فاتن مصاروة ابنة بلدة كفر قرع، ديوانها الشعري الجديد “كأني حدائق بابل”، الذي يحتوي على الكثير من الصور والثيمات والمواضيع الوطنية والوجدانية والإنسانية، التي عبرت عنها الشاعرة في قصائدها المميزة، وتحمل في طياتها الكلمات والعبارات المنتقاة بكل دقة، حيث تسعى من خلال رهافة وشفافية كلماتها وصدق تعبيراتها المتعددة والمتنوعة إلى الوصول لأفئدة القراء.

وقد جرى التوقيع بمقهى “حنظلة” في رام اللـه، وعبرت مصاروة عن سعادتها وفرحها باللقاءات مع عشاق الكلمة والجمهور الأدبي وقالت: اللقاء كان اغانٍ وخيول، وأجزلت الشكر لدار الرعاة التي أصدرت الديوان.