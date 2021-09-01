إيهاب نافع.. طيار احترف التمثيل في السينما وعلى عزرا وايزمان

شاب مصري وسيم وملامح هادئة بريئة، جعلت منه حلما لكل فتيات جيله، صاحب موهبة كبيرة بالرغم من قلة أعماله، أحب الفن ولكنه يعتز بمهنته الأولى “ضابط طيّار”، هو أحد مشاهير السينما المصرية، وقفت أمامه ابرز النجمات في العصر الذهبي، ورغم قلة أعماله إلا أنه كتب اسمه بحروف من نور في السينما، فهو “فارس” في “هجرة الرسول”، و “عادل” في “الراهبة”، وفي الحقيقة هو وطني حتى النخاع، وهو العميل المزدوج الذي خدع “عزرا وايزمان” قائد القوات الإسرائيلية، ورئيس اسرائيل فيما بعد.. هذا هو الدنجوان برتبة طيار، الفنان الكبير إيـهاب نافع.

ولد إيـهاب نافع في 1 سبتمبر1935، في حي الموسكي بالقاهرة، وتخرج فى الكلية الجوية في 1955، ومن الطيران إلي عالم الفن، دخل التمثيل بالصدفة ولم يكن يدري أنه سوف يفتح باب من الرومانسية الهادئة ويدخل قلوب جمهور السينما بلا استئذان، وكانت البداية من فيلم “الحقيقة العارية” 1963 مع الفنانة ماجدة الصباحي التي كون معها ثنائيا في عدة أفلام، هي “هجرة الرسول” 1964، “من أحب” 1966، ” القبلة الأخيرة” 1967، و”النداهة” 1975.

نجح “نافع” في تجسيد العديد من الأدوار في عدد من الأفلام أبرزها “الراهبة” مع هند رستم، و”للرجال فقط” مع نادية لطفي وسعاد حسني، و”شىء في حياتي” ، و”في طريقي رجل”، وتوالت أعماله في فترة السبعينيات حيث قدم “عصابة النساء، بنات آخر زمن، الحب الذي كان، الأسير، والنداهة”.

في فترة الثمانينات قدم 4 أفلام أبرزها “المدمن، الجمالية، زمن الممنوع، امراة مع الشيطان”، وفي فترة التسعينيات قدم “اللعبة الأخيرة، دموع صاحبة الجلالة، لصوص خمس نجوم”، وبلغ الرصيد الفني لـ إيهاب نافع ما يقرب من 20 فيلمًا، ومسلسل وحيد هو “يوميات فكري أباظة”.

كانت حياة إيهاب نافع مليئة بالأحداث بعيدا عن الفن، إذ كان عميل مزدوجًا للمخابرات المصرية والإسرائيلية، وكان صديق “عزرا وايزمان”، قائد القوات الجويةالإسرائيلية وأصبح بعدها رئيسًا لإسرائيل، وقد خدعه “نافع” بأنه عميل مزدوج، وكان يتبادل معه المعلومات، ويسهل مهامه المكلف بها من قبل المخابرات المصرية، وقد نجح في عدد من المهام المكلف بها، وقال “نافع” عن “وايزمان” في مذكراته: “كنت صديق عزرا وايزمان، قائد القوات الإسرائيلية الذى أصبح رئيسًا لإسرائيل فيما بعد، في ذلك الوقت كان يُسهل لي إجراءات السفر إلى إسرائيل للقيام بالمهام السياسية المُكلف بها من المخابرات العامة المصرية، وكان يساعدني اعتقادا منه بأنني عميل مزدوج”.

تزوج إيـهاب نافع من الفنانة ماجدة في 1963، وهو العام الذي شهد عرض فيه أول فيلم سينمائي له “الحقيقة العارية”، وأثمر زواجهما ابنتهما الفنانة غادة نافع، وانتهي التعاون الفني بينهما بانفصالهما، ولم تكن ماجدة هي الزيجة الأولى أو الاخيرة في حياة “نافع”، فقد تعددت الزيجات في حياته، حتى يقال إنها وصلت لـ 13 زيجة.

في 30 ديسمبر 2006 رحل الفنان إيهاب نافع عن عالمنا عن عمر يناهز 71 عامًا، ولكنه ترك خلفه أفلاما شاهدة على موهبته، وسيرة طيبة كلما ذكر أسمه.