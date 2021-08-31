بعد كبح جماح كورونا.. 2.174 مليون طالب وطالبة يعودون إلى التعليم الوجاهي في المدارس الاردنية بدءاً من يوم غد الاربعاء

بفضل الله وكرمه، سوف يلتحق 2 مليون و174.500 ألف طالب وطالبة بمدراسهم اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، في جميع القطاعات التعليمية، مع بدء الدوام الرسمي للعام الدراسي 2022/2021 وعودة التعليم الوجاهي في جميع مدارس المملكة.

وقالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات، في تصريح لـ(بترا)، إن دوام يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للصفوف الفردية (الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر)، بينما سيكون بعد غدٍ الخميس، للصفوف الزوجية (الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر).

وأضافت أن الوزارة قررت أن يكون الدوام أول يومين على النظام الفردي والزوجي، وذلك لغايات توزيع الكتب المدرسية، والتدريب على البرتوكول الصحي، وتنفيذ برنامج الدعم النفسي والاجتماعي “تكيف”، إضافة إلى تقسيم الطلبة في المدارس، التي ستذهب إلى دوام التناوب بالأيام إلى مجموعتين (أ، ب)، وتوزيع جدول الدروس عليهم.

وأشارت قبيلات إلى أنه واعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيكون دوام المدارس بكامل طاقاتها، وبصورة منتظمة للمدارس التي ستعود إلى التعليم الوجاهي، بالإضافة إلى طلبة رياض الأطفال، وفي مدارس المملكة كافة، البالغ عددها 3982 مدرسة، بما فيها مدارس الفترتين.

وأوضحت أن سيناريو التعليم سيكون مقسما على 3 أقسام، التعليم الوجاهي وسيكون في المدارس التي يتوفر فيها مساحة تباعد داخل الغرفة الصفية بين الطلبة، والمقررة بمتر مربع، والتعليم المدمج، حيث سيكون في المدارس التي لا يتوفر فيها مساحة التباعد المقررة بمتر مربع داخل الغرفة الصفية، والتعليم عن بعد للطالب الذي يصاب بالكورونا لمدة 14 يوما.

وأشارت قبيلات إلى الالتزامات الصحية ضمن البرتوكول الصحي، من حيث تكليف مسؤولي الصحة المدرسية، الذين ستكون مهمتهم إجراء الفحص العشوائي الذي يتم للطلبة من قبل ممرض متخصص، إضافة إلى تزويد إدارة المدرسة بأي إصابات أو أمور تتعلق بالأمراض.

وبينت أن المدرسة التي تبلغ فيها نسبة الإصابات 10 بالمئة من مجتمعها المدرسي، سيجرى تحويل التدريس فيها إلى التعليم عند بعد لمدة 14 يوما، مشيرةً إلى أنه منذ بداية التعليم في برنامج الفاقد التعليمي لم تتحول أي مدرسة للتعليم عن بعد، كونه لم تسجل فيها نسبة إصابات عالية وضمن النسبة المقررة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة