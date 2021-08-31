قدمها مرتين.. شريف منير يرفض تقديم شخصية المرأة مجدداً/ فيديو

اعلن الفنان المصري شريف منير، أثناء استضافته فى برنامج لايت شو على قناة الحياة، إن الشخصية التى لا يمكن أن يقدمها مرة أخرى فى أعماله هى شخصية “المرأة”، وذلك لأنه قدمها مرتين بطريقتين مختلفتين حيث قدمها كوميدى فى مسرحية “حزمنى يا”، وقدمها تراجيدي فى “هستيريا” لذلك لم يقدمها مرة أخرى.

وكشف الفنان شريف منير خلال اللقاء عن سبب قلة أعماله المسرحية حيث قال: المسرح فى مصر لم يكن فى أفضل حالاته خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الثورات وعدم الاستقرار الذى كانت تعانى منه الدولة، كما كان سعر تذاكر المسرح مرتفعا، ولكن الأن الأمور بدأت تتحسن،

وأكد شريف ان المسرح سوف يعود للنهوض مرة أخرى خاصة بعد التعاون الذى حدث مع السعودية، ولكنني أتمنى عودته بموسمه الذى أعتدنا عليه.

ويظهر النجم شريف منير ضمن أحداث فيلم “السرب” كضيف شرف، ويجسد من خلاله شخصية شريف المصري قائد القوات الجوية، وهو أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يراهن عليه خلال مشواره الفني،

فيلم “السرب” يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وهو منإنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى.

