وفاة جاسوسة موسادية شاركت باغتيال 3 قادة فتحاويين في بيروت

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن جاسوسة الموساد “ياعيل مان” قد توفيت يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 85 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن “مان” التي ولدت في الولايات المتحدة، جرى تجنيدها وإرسالها إلى لبنان على أنها مخرجة أفلام تعمل على فيلم يتناول حياة شخصية بريطانية قضت جزءا من حياتها في سوريا ولبنان.

ووفقا للصحيفة، فإن الموساد طلب من “ياعيل مان” التجسس على 3 من قيادات حركة فتح في لبنان، بعد اتهامهم بالمسؤولية عن العملية الفدائية في أولمبياد ميونخ.

وأوضحت الصحيفة، أن الجاسوسة الإسرائيلية، قامت بتصوير المباني التي يتواجد بها القادة الثلاثة، وهم: كمال عدوان، كمال ناصر وأبو يوسف النجار.

كما وقامت بتصوير الطريق الذي سيسلكه عناصر الوحدة الإسرائيلية البحرية الخاصة لتسهيل عملهم، بالإضافة إلى عدة مواقع أخرى استخدمها عناصر الوحدة في عملية الاغتيال.. لعنة الله عليها.