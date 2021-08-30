وفاة “السجين” لطيف جاسم وزير الإعلام في عهد صدام حسين

أُعلن في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن وفاة “لطيف نصيف جاسم”، وزير الإعلام في نظام الرئيس صدام حسين، باحدى مستشفيات بغداد بعد معاناة مع المرض عن ثمانين عاماً.

وقبل أيام، ناشد نجل المتوفي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لـ”إنقاذ والده” الذي كان قيد السجن، وإرساله إلى المستشفى بسبب تعرضه لحالة إغماء.

وقد نعت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الوزير المتوفي وكتبت على حسابها في تويتر: “أنعي إليكم وفاة رفيق والدي الشهيد الأستاذ لطيف نصيف جاسم⁩، سائلة الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر والسلوان، و إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وشغل لطيف نصيف جاسم منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، وكان وزيرا للزراعة والثقافة والإعلام.

وقد أدرجت الولايات المتحدة اسم “لطيف نصيف جاسم” على قائمة المطلوبين من أركان النظام العراقي بالتسلسل 18، وألقي القبض عليه عام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، حيث توفي اليوم الاثنين دون ان يعانق الحرية.. رحمه الله .