بالتزامن مع فتح القطاعات وإلغاء كل أشكال الحظر.. الحكومة تباشر تطبيق “سند أخضر وسند أحمر” في مطلع أيلول المقبل
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جرينتش+2 01:06
بالتزامن مع فتح القطاعات وإلغاء كل أشكال الحظر.. الحكومة تباشر تطبيق “سند أخضر وسند أحمر” في مطلع أيلول المقبل
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