بعد سجن 53 سنة.. افراج مشروط عن الفلسطيني المسيحي سرحان سرحان قاتل روبرت كينيدي عام 1968 لانه يدعم اسرائيل
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جرينتش+2 02:14
من يوقف طاحونة الدم في صفوف عرب 48؟.. قتيل في اللد بعد ساعات من جريمة قتل في تل السبع اليوم السبت
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