هيفاء وهبي تشغل أجواء مدينة العلمين المصرية بالغناء والرقص/ فيديو

أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأجواء في مدينة العلمين الجديدة المصرية، بإحيائها حفلاً غنائياً قدمته الإعلامية بوسي شلبي وحضره عدد من الفنانين، على رأسهم أكرم حسني، ومحمد ثروت ، وعماد زيادة ، ونجم المسرح حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، وأميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، والمنتج محمد حامد.

وقد تواجد في الحفل مغنى المهرجانات حمو بيكا الذى حرص على توجيه التحية للنجمة اللبنانية أثناء غنائها على خشبة المسرح، لترد هيفاء التحية له، قائلة: “محدش يزعل حمو بيكا حبيبي انا بشوف معظم فيديوهات انتم اللي بتستفزوه” وقبيل مصافحتها له سألته قائله: “انت اتطعمت” ليرد بيكا عليها قائلا: “أيوه يا نجمة”.. ومقطع من أغنية “انت معلمه في الطعامة والشياكه”.

في البداية أطلقت الراقصة جوهرة شرارة الحماس لدي الجمهور عندما طالبها الجمهور بالصعود لخشبة المسرح لتلبي رغبتهم، وتقدم لهم وصلة علي أغنية “اخواتي”، وتصاعدت الأجواء مع تقديم الفنان إدوارد – الذي كان ضمن المدعوين – بعض اغانيه الشهيرة، بالإضافة إلي أغنية “احسن مغني في مصر” التي سبق وان قدمها في فيلم “كباريه”

وقد حرصت هيفاء على توجيه كلمة شكر لمصر والجمهور المصري، بالإضافة إلى إرسال كلمة محبة لبلدها “لبنان”، وقدمت عددا كبيرا من أغانيها المعروفة وتراقصت على أنغامها متفاعلة مع الجمهور، ومن أبرز هذه الأغاني “واحشني”، “مش قادرة استنى”، “الواوا”، “ما تيجي نرقص”، “فاكرني”، “توتة”، و”بحبك حب”.

كما قامت هيفاء بتقديم الفنان أكرم حسني للجمهور والذي من جانبه تغزل بها ثم شاركها اغنيتهما “لو كنت” للمرة الأولى في حفل جماهيري، وذلك بعدما قدما الأغنية “ديو” على طريقة الفيديو كليب مؤخراً وحققت نجاحاً كبيراً. وهذه الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع توما ومن إخراج حسام الحسيني.

هيفاء من اليوم تأشر وتسلم على شخص تحسبه اكرم طلع اكرم وراها 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/pwprykmvjR — إليفا (@mjkdiva) August 27, 2021