ضبط ثلاثة متورطين في خط مخالف لإنتاج السجائر فجر اليوم

كشف مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، اليوم الخميس، عن ضبط خط مخالف لإنتاج السجائر فجر اليوم، كما جرى ضبط كميات كبيرة من التبغ تقدر بـ 5 أطنان.

وأضاف القضاة، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد المتورطين بخط الإنتاج المخالف لغاية الآن 3 أشخاص.

وأكد مدير عام دائرة الجمارك ، أن خط انتاج الدخان المضبوط، دخل البلاد بطريقة مشروعة قبل سنوات، وتم استثماره لاحقا بطريقة غير سليمة.

وأضاف أن التحقيقات ما زالت جارية، ولا يعرف إذا كان خط الانتاج له علاقة بقضية عوني مطيع المتهم بقضية الدخان السابقة.

وفي السياق ذاته أكد القضاة أنه جرى تحصيل أكثر من 44 مليون دينار بقضايا تهريب في 2021.

وأضاف القضاة أن أكثر من 23 ألف مخالفة تهريب سجلت خلال العام الماضي، فيما بلغت المخالفات بالرسوم والغرامات خلال 3 سنوات حتى تاريخه 776 مليون 174 ألف 385 دينار.

وبحسب ما علمت قناة “المملكة” فإن الكميات التي يتم إنتاجها تورد لمصنع بشكل مخالف، وبعد الكشف عليها تبين أن خط الإنتاج مخالف للقانون والأنظمة المعمول بها.