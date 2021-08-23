غدا.. بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر

أعلنت اللجنة العليا للمكرمة الملكية السـامية لأبناء العشائر في مـدارس البـادية الأردنية والمدارس ذات الظـروف الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية، اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلا من يوم الاثنين الموافق الـ 30 من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن تقديم طلب الاستفادة من هذه المكرمة سيكون الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بحيث يتم دفع رسم طلب الاستفادة من هذه المكرمة باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني “إي- فواتيركم”، وذلك بعد تثبيت طلب الاستفادة من هذه المكرمة.

وبينت الوزارة أن شروط الاستفادة من المكرمة الملكية تضمنت أن يكون الطالب أردني الجنسية، وأن يكون قد تقدم سابقاً بطلب التحاق إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد قبل أن يتقدم بطلب استفادة من المكرمة الملكية وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي فقط 2021، وبالدراسة المنتظمة، وبمعدل لا يقل عن (65 بالمئة )، وأن يكون قد أمضى السنتين الدراسيتين الأخيرتين في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لهذا العام، أو أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدرسة أساسية رافدة للمدرسة الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية توافق عليها اللجنة العليا وأن يتقدم الطالب بطلب للاستفادة من المكرمة الملكية من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (برمجية تقديم طلب الاستفادة)، ولا يستفيد من هذه المكرمة الطلبة خريجو المدارس الخاصة، وطلبة الدراسة الخاصة.

وفيما يتعلق بالمدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية، أوضحت الوزارة انه تم تحديد هذه المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم وفقاً لتعليمات المكرمة الملكية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، لافتة الى ضرورة الاطلاع على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد لمعرفة هذه المدارس حسب المحافظة من خلال الرابط الآتي: http://www.admhec.gov.jo/RulesRoyalitySchools.aspx .

ومن حيث الوثائق الرسمية المطلوبة، لفتت الوزارة الى انه على الطالب الذي انتقل من مدرسة مشمولة بالمكرمة الملكية للعام الحالي وكان من أبناء الموظفين الحكوميين الذين اقتضت طبيعة عملهم الانتقال من محافظة إلى أخرى، ولم يكمل الطالب مدة السنتين الأخيرتين المحددة في شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية، إحضار شهادة من جهة عمل ولي الأمر تبين تاريخ انتقاله وسبب النقل، وتحميلها من خلال البرمجية للنظر في طلبه من قبل اللجنة العليا.

وأوضحت انه على الطالب الذي درس مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدارس أساسية رافدة للمدارس الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية، احضار شهادة تثبت دراسته في هذه المدارس موقعة ومصدقة من إدارات المدارس ومديرية التربية والتعليم ذات العلاقة (وحسب النموذج الجديد الذي تم اعتماده وتعميمه على مديريات التربية والتعليم)، مبيناً فيها سبب النقل وتحميلها من خلال البرمجية.

ومن حيث خطوات تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية، بينت الوزارة انه يتعين على الطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) والضغط على رابط تقديم طلب الاستفادة من المكرمة وبعد ذلك يتم إدخال الرقم الوطني، وكلمة المرور التي قام الطالب بإنشائها عند تقديم طلب القبول الموحد الإلكتروني، وإذا كان الطالب مشمولا بالمكرمة الملكية نتيجة دراسته للسنتين الدراسيتين الأخيرتين في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية لهذا العام، فعليه القيام بتخزين الاستفادة بعد دخوله إلى الطلب، حيث سيظهر له رقم الدفع الإلكتروني، وإذا كان الطالب مشمولا بالمكرمة الملكية نتيجة دراسته في المدارس الرافدة للمدارس المشمولة، فعليه القيام بتحميل شهادة تثبت دراسته في هذه المدارس موقعة ومصدقة من إدارات المدارس ومديرية التربية والتعليم ذات العلاقة، مبيناً فيها سبب النقل ثم تخزين الاستفادة بعد دخوله إلى الطلب حيث سيظهر له رقم الدفع الإلكتروني.

وأضافت انه على الطالب القيام باستخدام رقم الدفع الإلكتروني لتسديد مبلغ (5) دنانير رسوم تقديم طلب الاستفادة، وذلك من خلال خدمة “إي- فواتيركم”، وبخلاف ذلك لا يعتبر الطلب مكتملاً.

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