بلاغ حكومي حول انتخابات النّقابات والجمعيّات والاتحادات والأندية الرياضيّة

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، البلاغ رقم 43 لسنة 2021 استناداً لأحكام أمر الدّفاع رقم 16 لسنة 2020، لغايات تنظيم إجراء انتخابات النّقابات، والجمعيّات، والاتحادات والأندية الرياضيّة، والهيئات الشبابيّة.

وبموجب البلاغ، تستمرّ النّقابات، والجمعيّات، والاتحادات والأندية الرياضيّة، والهيئات الشبابيّة، التي يبلغ عدد أعضاء هيئتها العامّة 1500 عضو فأقلّ بإجراء انتخاباتها وفقاً للقرارات الصّادرة سابقاً بهذا الخصوص.

أمّا التي يزيد عدد أعضاء هيئتها العامّة على 1500 عضو، فيُسمح لها بإجراء انتخاباتها اعتباراً من تاريخ 1/10/2021.

ونصّ البلاغ على أن تُجرى الانتخابات لهذه الجهات وفقاً لأحكام التّشريعات الخاصّة بكل جهة، شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقرّرها الجهات المعنيّة.

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