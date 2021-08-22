بالمختصــــــــــــر المفيـــــــــــد !!!

تم اعتقال أكثر من 20 فلسطينيًا ، العديد منهم من أصدقائي لتجرؤهم على الاعتراض السلمي وطلب العدالة. هذا ليس من قبل السلطات الإسرائيلية ولكن من قبل سلطة أوسلو، البارحة فقط. تم تكليف السلطة وفقًا لاتفاقيات أوسلو الثانية (يجب على الجميع قراءتها خاصة الملحق 1 *) ب: حماية أمن المحتل بما فيها المستوطنات بالضفة ، وقمع المعارضة ، والتأكد من أن السلطة تتحدث فقط عن مناطق 67 وإعطاء “إسرائيل” الحرية لتعمل ما تريد في كل المناطق من النهر الى البحر. فمن الممنوع ذكر ال 78٪ من فلسطين التي تمت سرقتها بالقوة، والتي تعتبر حسب سلطة التنسيق الأمني غير قابلة للتفاوض.

وهكذا تم تدمير منظمة التحرير الفلسطينية ومحاولة الغاء حق العودة (اتفاقية بيلن-عباس).. رحمة الله عليكم يا أدوارد سعيد وحيدر عبد الشافي لتشخيصكم الدقيق .فقد اعتقد المرحوم الشهيد ياسر عرفات (بسذاجة أو لا) أنه يمكن أن يوازن بين التعاون مع مطالب الأمريكيين والإسرائيليين (بما في ذلك التنسيق الأمني في خدمة القهر) والعمل من أجل بعض التحرر. ولكن منذ اغتياله بمساعدة القوى الداخلية من حوله واستيلاء محمود عباس على السلطة، انتهت كل محاولات تحقيق بعض التوازن، وأصبح التنسيق الأمني مقدسًا.

قول الحقيقة للسلطة بما في ذلك من قبل الخالد نزار بنات ** والمعتقلين بالأمس والآلاف الأخرى التي قاومت بما فيهم شرفاء من فتح (منهم من اعتقل ومنهم من طُرد من منصبه جحافا) يعطينا اليقين أن فلسطين ستنهض من الرماد ومصير العملاء تاريخيا معروف. ننصحهم بالتوبة والرجوع للضمير وللشعب قبل فوات الأوان.

علينا جميعاً أن نحرر عقولنا قبل أن نحرر أجسادنا. فقد حان الوقت للناس الصامتين للتحدث بصرف النظر عن الفصيل الذي ينتمون إليه. مظاهرة أخرى اليوم الأحد 7 مساء في ساحة المنارة في رام الله.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/israeli-palestinian-interim-agreement*الاتفاقية 2

** تسجيلات نزار https://www.youtube.com/channel/UCmNJix7vT9PIb6_EG0jpd1Q/videos