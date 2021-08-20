لابيد يعلن بكل وضوح ان "حل الدولتين" غير مطروح في عهد حكومة بينيت.. ولا عزاء للواهمين العرب اللاهثين خلف السراب
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جرينتش+2 10:59
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي من فوق لبنان على محيطي دمشق وحمص وتسقط معظم صواريخه/ فيديو
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