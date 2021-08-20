الدفاعات السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي من فوق لبنان على محيطي دمشق وحمص وتسقط معظم صواريخه/ فيديو

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” بسماع دوي انفجارات بسبب صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، حاولت استهداف بعض المواقع في ريفي العاصمة دمشق ومحافظة حمص.

ونقل مراسل “سبوتنيك” عن مصدر أمني رفيع في سوريا، معلومات تفيد بعبور “صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، حاولت استهداف بعض مواقعنا في ريفي العاصمة دمشق وحمص”.

وأكد المصدر أن “صواريخ دفاعنا الجوي تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها”.

ونوه المصدر إلى أن الجهات الأمنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناتجة عن سقوط الصواريخ التي تم اعتراضها فوق الأراضي السورية.

كما ذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا، أنه “حوالي الساعة 03ر23 من مساء اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوى برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص”.

وأضاف المصدر “أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان”.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت في الـ 22 من تموز الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير بريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.